Назарбаев представил клип на собственную песню: сеть в восторге

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев представил клип на собственную песню.

Соответствующее видео было опубликовано в его пресс-службе в Instagram и вызвало ажиотаж среди пользователей (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Назарбаева чувственно на фоне гор затянул колоритный национальный мотив, после чего подключился профессиональный исполнитель. На видео показали внуков первого президента Казахстана, природу страны.

Назарбаев представил свою песню Кадр из клипа

Пользователи были в восторге от песни и пообещали ее выучить. "Спасибо за прекрасную песню. Я ее обязательно выучу", "Глубокое уважение и чувство благодарности к нашему Нурсултану Абишевичу", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Нурсултан Назарбаев, сложивший с себя полномочия президента Казахстана, возглавил Совет безопасности республики.

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