"Наворачиваются слезы": MONATIK растрогал "Олимпийский" мощным стихом. Видео

Популярный украинский поп-исполнитель MONATIK, который 1 июня дал первый сольный концерт на НСК "Олимпийском" (Киев),растрогал украинцев своим проникновенным выступлением.

Так, ролик был опубликован поклонниками звезды в соцсети Instagram. На нем MONATIK исполнил трогательную авторскую композицию "Моим", адресованную его близким людям и поклонникам (видео и полный текст смотрите ниже).

"Это просто послания моим, тем кто дороже всего. Вот, я стою молодой с мечтами с открытой душой на распашку, отчетливо помню с чего началось все и как заварил эту кашу. Но, я не знаю, что будет завтра, вот что я отчетливо понимаю. Этот мир тернистый, а земля кривая и я лишь уповаю. Но то что мой самолет посетит свой аэропорт и наш дом узнаю, но то что руль повернет только в мой поворот, который сияет, да", — говориться в композиции.

Кадр из концерта MONATIKa в Киеве

Отметим, что столь проникновенное выступление вызвало бурную реакцию со стороны поклонников MONATIKa. Многие сочли такое обращение гениальным и трогательным.

Далее OBOZREVATEL приводит песню полностью

Здесь нет ни припева, здесь нет ни куплета, здесь нет ничего.

Это просто послания моим, тем кто дороже всего.

Вот, я стою молодой с мечтами с открытой душой на распашку,

отчетливо помню с чего началось все и как заварил эту кашу.

Но, я не знаю, что будет завтра, вот что я отчетливо понимаю.

Этот мир тернистый, а земля кривая и я лишь уповаю.

Но то что мой самолет посетит свой аэропорт и наш дом узнаю,

но то что руль повернет только в мой поворот, который сияет, да.

Вы сегодня малые и пока не в силах ни слова связать,

но уже стали понимать все, узнавать отца и мать, вот,

я безумно хочу невозможную силу, в каждом из вас воспитать,

я хочу чтобы силу Добра этому миру смогли вы показать.

Я не лучший пример, не всегда, даже этот стих за рулем пишу, но я к вам спешу.

И по старинки стихи превратились в дорожный шум-бум играет со мной, по разному.

С вами тоже играть будет, захочет поднять, захочет соврать, навяжет серые будни.

А вы затопите каналы водою вы, горите идеей,

горите мечтою вы, никаких увы, будьте достойными.

Бьют - дайте сдачи, врут - закройте уши, идите дальше, что может быть краше.

Врунам пожелайте удачи, они на каждом шагу, они будут в лицо широко улыбаться,

ох, их будет так много, не хватит пальцев, будут больно кусаться.

Искусают вам спины, невыносимо и часто до крови.

Идите вперед, не секунды внимания, ведь все что могут - это болтать они.

На таких не тратьте время и даже не мстите, им жизнь отомстит, вот увидите, не спешите.

Стойте спина к спине, стойте горой, брат за брата, ни шагу обратно,

чтобы не пробрались, чтоб не догнали сплетни, собаки.

Найдите мечту, поверьте в нее и она поверит в вас.

Тратьте с умом каждый час, открытыми будьте, ищите своих уже сейчас.

Будьте достойными. Ведь вокруг вас весь мир кружит,

а ночи бессонные - найдите полезными, нужными.

Не опускайте нос, не задирайте нос, хоть жизнь водоворот,

вам будут мешать, ломать, возвышать, а вы только вперед.

Любите Людей! Любите Людей!

Не бойтесь злодеев, смело смотрите в глаза им и запоминайте кем быть не хотели бы.

Они будут говорить, что вы не о чем, но это не о чем не говорит,

они будут говорить, как надо говорить, а вы говорите, что на душе горит и выход ищите...

какими туманами не окружили бы главное мысли чтобы были чистыми, не затуманены были...

в пьяном дурмане, в другом состоянии, где бы не жили бы,

главное, мысли чтоб были чистыми, не затуманены были...

А женщин ищите честных, красивых душой и телом -

это не легкое дело сегодня, но необходимое дело,

ведь, она вашу жизнь либо разрушит, либо сделает жизнью,

она вам подарит крылья, либо сделает пылью.

Семья прежде всего и важнее нет ничего!

Просто помните, она не даст утонуть и я уверен, вы не утоните, разве, что в счастье.

Будьте крепкими братья, оставайтесь собой, друг за друга горой, вот что готов повторять я.

Надеюсь, что через тридцать лет, я счастливый дед вместе с нашими семьями,

сядем за стол, послушаем этот текст, полны счастья весеннего.

Старший успешный, младший успешный, да также мечтатели,

красивые до невозможности - это от Матери!

Знаете, иногда невозможно словами закончить, музыка может помочь им,

иногда невозможно словами закончить, но может помочь им музыка...

просто послушайте...

когда не легкий выбор, глубже вдохните...

и к сердцу прислушайтесь..

просто послушайте...

просто прислушайтесь...

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее MONATIK выпустил долгожданный альбом "Love It ритм". Так, его презентация состоялась одновременно на всех цифровых площадках накануне масштабного Stadium Show.

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