Навка воспользовалась фотографией годовалой дочки Заворотнюк

Фигуристка Татьяна Навка воспользовалась фотографией годовалой дочки артистки Анастасии Заворотнюк Милы.

В частности, снимок был использован для привлечения внимания к последнему спектаклю шоу Навки на странице в соцсети Вконтакте.

"Дорогие друзья, в этот чудесный Рождественский день приглашаем вас посетить финальный показ нашего шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств" в 18:00 — отличный вариант провести этот день с семьёй. Всем любви и гармонии", - говорится в объявлении.

страница шоу Навки Вконтакте

На фото: муж Заворотнюк Петр Чернышев держит на руках годовалую Милу.

"Такие ангелочки", - пишут в комментариях.

Спектакль состоялся 7 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анастасия Заворотнюк тяжело больна.

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