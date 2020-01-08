Навка воспользовалась фотографией годовалой дочки Заворотнюк

Фигуристка Татьяна Навка воспользовалась фотографией годовалой дочки артистки Анастасии Заворотнюк Милы.
В частности, снимок был использован для привлечения внимания к последнему спектаклю шоу Навки на странице в соцсети Вконтакте.
"Дорогие друзья, в этот чудесный Рождественский день приглашаем вас посетить финальный показ нашего шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств" в 18:00 — отличный вариант провести этот день с семьёй. Всем любви и гармонии", - говорится в объявлении.
страница шоу Навки Вконтакте
На фото: муж Заворотнюк Петр Чернышев держит на руках годовалую Милу.
"Такие ангелочки", - пишут в комментариях.
Спектакль состоялся 7 января.
Как сообщал OBOZREVATEL, Анастасия Заворотнюк тяжело больна.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал