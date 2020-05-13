Российская фигуристка Татьяна Навка рассказала о состоянии заразившегося коронавирусом мужа, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Так, 12 мая, Татьяну и Дмитрия госпитализировали. Как написала на своей странице в Instagram спортсменка, ситуация с коронавирусом у Пескова "немного сложнее".
Дмитрий Песков и Татьяна Навка
championat.com
Сама фигуристка идет на поправку.
"Я иду на поправку, температуры уже нет, кашля тоже, даже антибиотики не пришлось принимать. Из последних симптомов – совсем не чувствую запахи. У мужа ситуация немного посложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачей все идет хорошо!", – написала Навка.
Кроме того, фигуристка отметила, что симптому у всех могут быть индивидуальны:
"Главное без паники, но обязательно прислушивайтесь к своему организму, у всех симптомы могут быть индивидуальны, например, у меня температура сразу подскочила высокая, у мужа несколько дней была небольшая".
Дмитрий Песков и Татьяна Навка
vokrug.tv
Ранее OBOZREVATEL сообщал, кого из знаменитостей Татьяна Навка и Дмитрий Песков могли заразить коронавирусом.
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