Российская фигуристка Татьяна Навка рассказала о состоянии заразившегося коронавирусом мужа, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Так, 12 мая, Татьяну и Дмитрия госпитализировали. Как написала на своей странице в Instagram спортсменка, ситуация с коронавирусом у Пескова "немного сложнее".

Дмитрий Песков и Татьяна Навка championat.com

Сама фигуристка идет на поправку.

"Я иду на поправку, температуры уже нет, кашля тоже, даже антибиотики не пришлось принимать. Из последних симптомов – совсем не чувствую запахи. У мужа ситуация немного посложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачей все идет хорошо!", – написала Навка.

Кроме того, фигуристка отметила, что симптому у всех могут быть индивидуальны:

"Главное без паники, но обязательно прислушивайтесь к своему организму, у всех симптомы могут быть индивидуальны, например, у меня температура сразу подскочила высокая, у мужа несколько дней была небольшая".

Дмитрий Песков и Татьяна Навка vokrug.tv

Ранее OBOZREVATEL сообщал, кого из знаменитостей Татьяна Навка и Дмитрий Песков могли заразить коронавирусом.

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