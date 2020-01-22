Навка оказалась безграмотной

Российская фигуристка Татьяна Навка допустила грубую орфографическую ошибку при написании слова.

В своем Instagram-аккаунте светская львица опубликовала фотографию, в подписи к которой содержится ошибка в слове "обезьянка".

"Маленькие #сестрички #обезъянки", - подписала фотоснимок Навка, вместо мягкого знака написав в слове твердый знак.

Татьяна Навка – российская олимпийская чемпионка, многократная победительница турниров по фигурному катанию, телеведущая и светская львица. В 2018 году стала самой богатой среди жен чиновников Кремля, задекларировав 218,6 миллионов рублей доходов.

Навка является не просто публичной личностью. Она супруга Дмитрия Пескова – пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина. В таких условиях бизнесвумен обязана владеть родным языком на достаточно высоком уровне.

Подобная ошибка в очередной раз указывает на некомпетентность Кремля, отчетливо демонстрируя, какие кадры находятся у руля России и непосредственно в окружении Путина.

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