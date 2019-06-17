Наверное, прыгнуть с парашютом – Сергей и Снежана Бабкины в блиц-шоу "Без грима"

Самая крепкая пара украинского шоу-бизнеса, которых невозможно представить друг без друга, артист и его муза – Сергей и Снежана Бабкины в эксклюзивном блиц-шоу "Без грима" рассказали Анне Буткевич о том, как назовут сына, какой момент своей жизни хотели бы повторить, на какой цветок похожа любовь, сколько денег нужно для счастья и какая самая лучшая песня, написанная Сергеем Бабкиным.

Не пропустите 18 июня в 07:30 на ОbozTV

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram