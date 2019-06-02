"Натуральное хозяйство": Седокова похвасталась соблазнительным фото

Эпатажная украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова вызвала ажиотаж среди своих поклонников в соцсетях новым фото.
Певицу сфотографировали в теплице, поливающей грядки. Седокова снялась в облегающей юбке и топике, которые подчеркивают ее эффектные формы.
"Натуральное хозяйство", – подписала Седокова фото в Instagram.
Поклонники певицы активно обсуждают снимок:
"Невероятно красивая"
"А вы всегда в парник на каблуках?"
"Мой огурец уже начал расти"
"С хозяйством там полный порядок)"
"Поливаешь ненатурально и одета не по-хозяйски)"
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в России возмутила пользователей сети откровенным видео. На нем она позировала в боди и прозрачных лосинах.
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