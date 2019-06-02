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"Натуральное хозяйство": Седокова похвасталась соблазнительным фото

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Эпатажная украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова вызвала ажиотаж среди своих поклонников в соцсетях новым фото.

Певицу сфотографировали в теплице, поливающей грядки. Седокова снялась в облегающей юбке и топике, которые подчеркивают ее эффектные формы.

"Натуральное хозяйство", – подписала Седокова фото в Instagram.

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Поклонники певицы активно обсуждают снимок:

"Невероятно красивая"

"А вы всегда в парник на каблуках?"

"Мой огурец уже начал расти"

"С хозяйством там полный порядок)"

"Поливаешь ненатурально и одета не по-хозяйски)"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в России возмутила пользователей сети откровенным видео. На нем она позировала в боди и прозрачных лосинах.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Персона
Анна Седокова
Теги
Instagramшоу-бизнес
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