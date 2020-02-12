Нацсовет оштрафовал украинские радиостанции почти на 2 миллиона: причина

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал ряд радиостанций за невыполнение закона о языковых квотах. Сумма штрафов составила около 1,8 млн грн.

В ведомстве отметили, что количество штрафных санкций снижается с каждым годом. Об этом сообщила заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук во время пресс-конференции в Укринформе.

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"Всего за период действия закона (с мая 2017 года – Ред.) было наложено 29 штрафов на общую сумму примерно 1,8 млн грн. Из них 21 штраф касался квоты на песни на украинском языке – это составляло примерно 1,6 млн грн. В 2019-м году эта доля значительно уменьшилась, и фактически можно сказать, что в прошлом году Нацсовет штрафов не накладывал", – заявила Фещук.

В то же время она уточнила, что наибольшее количество санкций регулятор назначил в 2017 году, когда закон о языковых квотах только вступил в силу, – это 17 штрафов. В то же время, в 2018 году, по данным Нацсовета, вещатели получили уже восемь штрафов за нарушение квот, а в 2019-м –- четыре штрафа на сумму 7,5 тыс. грн, которые касались местных вещателей.

"Если в 2017 году эта сумма примерно составляла 70 тыс. грн за невыполнение квоты по части песен, то в 2019 году – около 2 тыс. грн. И если среди нарушителей в течение 2017-2018 годов были преимущественно общенациональные радиовещатели, то в 2019-м – это четыре местные радиостанции", – подчеркнула Фещук.

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