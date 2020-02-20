Нацотбор на Евровидение 2020: видео всех финалистов

Финал Нацотбора на Евровидение 2020 состоится в субботу, 22 февраля. Согласно правилам каждая песня оценивается членами жюри и зрителями в ходе интернет и СМС-голосования.
За право представлять Украину на Евровидении в финале Нацотбора будут бороться Jerry Heil, KRUTЬ, Gо_A, TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть конкурсные номера артистов.
Униан
В случае одинакового количества голосов именно баллы зрителей будут определяющими.
Оценивать конкурсантов будут певец и шоумен Андрей Данилко, певица Тина Кароль и генеральный директор "Хит FM" – Виталий Дроздов. Вести финал снова будет Сергей Притула.
Порядок выступлений артистов в финале Нацотбора:
KRUTЬ
JERRY HEIL
Go-A
David Axelrod
KHAYAT
TVORCHI
Песни участников Нацотбора:
KRUTЬ
JERRY HEIL
Go-A
David Axelrod
KHAYAT
TVORCHI
Как сообщал OBOZREVATEL:
Международный песенный конкурс Евровидение в 2020 году пройдет в городе Роттердам (Нидерланды).
Напомним, что победителем Евровидение-2019 стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade.
В 2019 году Украина не принимала участие в песенном конкурсе Евровидение из-за скандала с MARUV.
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