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20 февраля • обновлено в 17:27
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Нацотбор на Евровидение 2020: видео всех финалистов

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Финал Нацотбора на Евровидение 2020 состоится в субботу, 22 февраля. Согласно правилам каждая песня оценивается членами жюри и зрителями в ходе интернет и СМС-голосования.

За право представлять Украину на Евровидении в финале Нацотбора будут бороться Jerry Heil, KRUTЬ, Gо_A, TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть конкурсные номера артистов.

Нацотбор на Евровидение 2020: видео всех финалистов

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В случае одинакового количества голосов именно баллы зрителей будут определяющими.

Оценивать конкурсантов будут певец и шоумен Андрей Данилко, певица Тина Кароль и генеральный директор "Хит FM" – Виталий Дроздов. Вести финал снова будет Сергей Притула.

Нацотбор на Евровидение 2020: видео всех финалистов

Порядок выступлений артистов в финале Нацотбора:

  1. KRUTЬ

  2. JERRY HEIL

  3. Go-A

  4. David Axelrod

  5. KHAYAT

  6. TVORCHI

Нацотбор на Евровидение 2020: видео всех финалистов

Песни участников Нацотбора:

KRUTЬ

JERRY HEIL

Go-A

David Axelrod

KHAYAT

TVORCHI

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Автор
Мария Дидык
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