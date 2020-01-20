Нацотбор на Евровидение-2020: опубликован список участников

В Украине впервые огласили имена всех участников Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2020", который пройдет в Нидерландах.

За право представить страну на престижном конкурсе будут бороться 16 исполнителей, сообщает Telegram-канал "Радіо Свобода".

Полный список участников выглядит так:

[О] KHAYAT Assol CLOUDLESS GARNA Katya Chilly FO SHO David Axelrod Александр Порядинский TVORCHI GIO Jerry Heil KRUTЬ Елина Иващенко Go-A MOONZOO feat. F.M.F. Sure

Прямые эфиры Нацотбора пройдут 8, 15 и 22 февраля на СТБ и телеканале Общественного вещателя "UA: ПЕРШИЙ".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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