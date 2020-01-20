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20 января • обновлено в 11:12
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Нацотбор на Евровидение-2020: опубликован список участников

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В Украине впервые огласили имена всех участников Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2020", который пройдет в Нидерландах.

За право представить страну на престижном конкурсе будут бороться 16 исполнителей, сообщает Telegram-канал "Радіо Свобода".

Нацотбор на Евровидение-2020: опубликован список участников

Полный список участников выглядит так:

  1. [О]

  2. KHAYAT

  3. Assol

  4. CLOUDLESS

  5. GARNA

  6. Katya Chilly

  7. FO SHO

  8. David Axelrod

  9. Александр Порядинский

  10. TVORCHI

  11. GIO

  12. Jerry Heil

  13. KRUTЬ

  14. Елина Иващенко

  15. Go-A

  16. MOONZOO feat. F.M.F. Sure

Прямые эфиры Нацотбора пройдут 8, 15 и 22 февраля на СТБ и телеканале Общественного вещателя "UA: ПЕРШИЙ".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Кристина Долматова
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