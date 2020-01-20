Нацотбор на Евровидение-2020: опубликован список участников

В Украине впервые огласили имена всех участников Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2020", который пройдет в Нидерландах.
За право представить страну на престижном конкурсе будут бороться 16 исполнителей, сообщает Telegram-канал "Радіо Свобода".
Полный список участников выглядит так:
[О]
KHAYAT
Assol
CLOUDLESS
GARNA
Katya Chilly
FO SHO
David Axelrod
Александр Порядинский
TVORCHI
GIO
Jerry Heil
KRUTЬ
Елина Иващенко
Go-A
MOONZOO feat. F.M.F. Sure
Прямые эфиры Нацотбора пройдут 8, 15 и 22 февраля на СТБ и телеканале Общественного вещателя "UA: ПЕРШИЙ".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Песенный конкурс Евровидение-2019 проходил в Выставочном центре Тель-Авива.
Право на проведение конкурса Израиль получил после победы певицы Нетты Барзилай на Евровидении-2018 в Португалии.
Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс получил уверенную победу, набрав 492 балла.
Следовательно, Евровидение-2020 состоится в Нидерландах.
Венгрия отказалась от участия в конкурсе из-за "чрезмерной гомосексуальности".
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