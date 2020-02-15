Нацотбор на Евровидение-2020: кто прошел в финал

В субботу, 16 февраля состоялся второй полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. В финал прошла группа Thorchi (16 баллов), певцы Khayat (14 баллов) и Дэвид Аксельрод (11 баллов).

OBOZREVATEL расскажет, как распределились голоса. Первыми стали известны оценки судей: GARNA — 1 балл, Сашко Порядинський — 2, Fo Sho — 3, Элина Иващенко — 4, MOONZOO feat. F. M. F. Sure — 5, Дэвид Аксельрод — 6, Khayat — 7, Tvorchi — 8.

Однако финалист определялся по итогам зрительского голосования. Согласно правилам конкурса, именно голоса зрителей считались приоритетными. Зрители отдали свои симпатии следующим образом: GARNA — 1 балл, MOONZOO feat. F. M. F. Sure, Fo Sho — 3, Элина Иващенко — 4, Аксельрод — 5, Сашко Порядинський — 6, Khayat — 7, Tvorchi — 8.

Таким образом Tvorchi набрали максимум баллов — 16.

Итоговые результаты Скрин с видео

Напомним, что согласно результатам первого Нацотбора с участниками второго полуфинала поборются KRUTЬ, Jerry Heil и группа Go-A.

Фото: 24tv.ua

Отметим, что грандиозный финал состоится уже 22 февраля, где шестеро участников поборются за поездку в Нидерланды, где 12 и 14 мая пройдут полуфиналы, а 16 мая – грандфинал Евровидения 2020.

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