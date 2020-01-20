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20 января • обновлено в 14:19
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Нацотбор на Евровидение 2020: какие песни представят участники

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В понедельник, 20 января, в Украине назвали имена всех участников Национального отбора на Евровидение-2020, которое в этом году пройдет в Нидерландах.

Так, за право представлять Украину на песенном конкурсе будут бороться 16 исполнителей. Многие из них давно знакомы зрителям, среди них – KHAYAT, Katya Chilly, Jerry Heil, Элина Иващенко и другие. OBOZREVATEL предлагает послушать песни, с которыми участники Нацотбора выступят в прямом эфире (материал дополняется по мере презентации песен).

Нацотбор на Евровидение 2020: какие песни представят участники

фото: Thomas Hanses/eurovision.tv

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Победительница "Х-Фактора" выступит на Нацотборе на Евровидение-2020: какую песню исполнит

Александр Порядинский, Savior

Александр Порядинский – самый молодой победитель вокального шоу "Х-фактор". Композитор, певец, автор хитов в своей песне Savior (с англ. спаситель) обращается к сложной теме. "Уже само название Savior – многозначно. Спаситель, спасатель или мотиватор для самореализации, человек, способный на самопожертвование. И поскольку все мы разные, каждый может найти собственное толкование этого названия, личный смысл песни, открыть в ней очень близкую историю", – комментирует свою песню Порядинский.

Элина Иващенко, Get up

Элина Иващенко является победительницей шоу "Голос. Діти 3", а также "Х-фактор 10". Ее песня Get up была презентована еще в декабре 2019 года, певица написала ее сама для Нацотбора на Евровидение.

GARNA, Who we are?

GARNA – сольный проект певицы Алены Левашевой в коллаборации с музыкальным продюсером Алексеем Хорольским. Автор собственных песен, вокалистка симфонического кроссовер-оркестра Prime Orchestra и кавер-проекта Manera. На Нацотборе GARNA презентует песню Who we are?

CLOUDLESS, Drown me down

Бойз-бенд CLOUDLESS стал известен в 2017 году благодаря хиту "Між світами", ставшему саундтреком к сериалу "Школа". Песни группы часто звучат в украинских сериалах и развлекательных шоу. Недавно CLOUDLESS нашли нового вокалиста – им стал финалист "Х-фактора" Юрий Каналош. Также у группы новый гитарист Михаил Шатохин. Новый сингл Drown Me Down – "песня чемпионов", призвана поднимать дух в момент, когда нужно продолжать бороться.

Ранее OBOZREVATEL публиковал видео первых участников Евровидения-2020: на данный момент с участниками определились Австрия, Бельгия, Болгария, Грузия, Испания и Кипр.

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Автор
Алина Мельник
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Какая разница, какие песни? Главное ЧЕЙКРЫМИТЬ!
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