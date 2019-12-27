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27 декабря • обновлено в 12:52
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"Националисты устроили репрессии": скандальная "Мисс Львов" пожаловалась пропагандистам на проблемы в Украине

1.3т
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Обладательница титула "Мисс Львов-2018" Наталья Болюх, которая попала в скандал с поездкой в Россию, пожаловалась в эфире пропагандистского канала, что в родном городе ее преследуют, а "националисты" устроили ей "репрессии".

24-летняя победительница конкурса красоты во Львове и участница Мисс Украина Вселенная утверждает, что в Украине ей угрожают. (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Националисты устроили репрессии": скандальная "Мисс Львов" пожаловалась пропагандистам на проблемы в Украине

Скриншот из видео

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"Я прилетела в аэропорт. Выхожу — ко мне подходят мужчины. Берут меня за руки и говорят: "Может, тебя обратно в Москву отправить?" — рассказала она.

Отметим, что после скандала девушка поучаствовала в российской программе "На самом деле".

"Националисты устроили репрессии": скандальная "Мисс Львов" пожаловалась пропагандистам на проблемы в Украине

Скриншот из видео

"Националисты устроили репрессии": скандальная "Мисс Львов" пожаловалась пропагандистам на проблемы в Украине

Скриншот из видео

Девушка заявила, что никаких политических позиций она не высказывала, поэтому "репрессии националистов" безосновательны. Также блондинка добавила, что ничего плохого в связи с россиянами не видит.

Ранее OBOZREVATEL писал, что обладательница титула "Мисс Львов-2018" Наталья Болюх, которая попала в скандал с поездкой в Россию, часто балует своих поклонников яркими снимками. Она показывает не только места, где проводит время, но и демонстрирует на фото соблазнительную фигуру, оголяя некоторые части тела.

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Автор
Мария Дидык
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