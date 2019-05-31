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Наташе Королевой — 46: самые горячие фото сбежавшей в Россию украинки

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31 мая свой 46 День рождения отмечает запрещенная СБУ российская певица украинского происхождения Наташа Королева. Артистка родилась в 1973 году в музыкальной семье в Киеве.

Ее мать — Людмила Ивановна Порывай, является профессором, заслуженной артисткой Украины, дирижером хоровой капеллы "Свиточ". Отец — Владимир Архипович Порывай был хормейстером академического хора. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть самые откровенные фото певицы.

Наташа Королева

Наташа Королева

shining-stars.ru

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С 1990 по 1997 год на телевидении вышли 13 видеоклипов певицы. После развода с Игорем Николаевым выпустила альбомы "Осколки прошлого", "Сердце", "Веришь или нет" и "Рай там, где ты". Выступила в роли ведущей разных программ и концертов. Принимала участие в телевизионном проекте "Танцы со звездами" в России и в Украине в проекте "Две звезды".

Наташа Королева на обложке Playboy

Наташа Королева на обложке Playboy

shining-stars.ru

Наташа Королева и Тарзан

Наташа Королева и Тарзан

shining-stars.ru

Наташа Королева в розовом сарафане

Наташа Королева в розовом сарафане

shining-stars.ru

Наташа Королева в купальнике

Наташа Королева в купальнике

shining-stars.ru

Наташа Королева на отдыхе

Наташа Королева на отдыхе

shining-stars.ru

Наташа Королева

Наташа Королева

shining-stars.ru

Наташа Королева позирует на фотосессии

Наташа Королева позирует на фотосессии

shining-stars.ru

Наташа Королева позирует на фотосессии для журнала Maxim

Наташа Королева позирует на фотосессии для журнала Maxim

shining-stars.ru

Наташа Королева в фотосессии для журнала Maxim

Наташа Королева в фотосессии для журнала Maxim

shining-stars.ru

Наташа Королева в фотосессии для Maxim

Наташа Королева в фотосессии для Maxim

shining-stars.ru

Наташа Королева на обложке Maxim

Наташа Королева на обложке Maxim

shining-stars.ru

Наташа Королева в белье

Наташа Королева в белье

shining-stars.ru

Наташа Королева

Наташа Королева

shining-stars.ru

Наташа Королева в откровенном наряде

Наташа Королева в откровенном наряде

shining-stars.ru

Наташа Королева

Наташа Королева

shining-stars.ru

Наташа Королева

Наташа Королева

shining-stars.ru

Наташа Королева

Наташа Королева

shining-stars.ru

Как ранее писал OBOZREVATEL, Наташа Королева отличилась вульгарной выходкой в сети. Артистка показала абсолютно голую грудь на камеру. Снимок был сделан во время отдыха, на который Королева отправилась вместе с супругом, Сергеем Глушко (известный как "Тарзан").

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Персона
Наташа Королева
Место
Россия
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