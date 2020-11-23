Наташа Королева загремела в скандал из-за бизнеса в Москве: стали известны подробности

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева попала в очередной скандал и с возмущениями прокомментировала его.

Сплетники напали на нее из-за ее салона красоты и музыкального театра на Мосфильмовской улице, пишет "7days".

Так, пустили слух о том, что артистка не по закону владеет помещением, где расположены ее парикмахерская и театр. Ситуация возмутила Королеву, и она решила все разъяснить.

"Никто на меня в суд не подавал, никаких уведомлений я не получала. Ничего этого не было и не может быть. Это не просто фейк, не просто бред, а злонамеренная ложь", – сообщила певица.

Она считает, что кому-то доставляет удовольствие чернить ее счастливую семью.

Наташа Королева попала в очередной скандал "Комсомольская прада"

Также звезда отметила, что двухэтажное помещение на Мосфильмовской улице имеет двух собственников. Один из этажей уже более 10 лет принадлежит Королевой.

"На все это есть соответствующие документы. Все давно официально оформлено. Часть этой площади занимает мой салон красоты, а часть – мой музыкальный театр", – добавила знаменитость.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наташа Королева поделилась с поклонниками откровенным снимком. В Instagram-аккаунте звезда опубликовала фото, на котором позирует в пикантном образе.