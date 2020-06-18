Наташа Королева потрусила попой под хит Каменских. Видео

Певица Наташа Королева исполнила зажигательный танец под песню Насти Каменских "Попа, как у Ким".

Видео, где 47-летняя Королева веселится на вечеринке у своей подруги и концертного директора Марины Наринской, было опубликовано звездой в сториз в Instagram.

Наташа весь вечер старалась разогревать гостей на празднике, посвященному 53-летию подруги. Помимо откровенного тверка, она также исполнила несколько своих песен.

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Тарзан устроил голые танцы на сцене с незнакомкой на глазах у Королевой.