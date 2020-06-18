Наташа Королева потрусила попой под хит Каменских. Видео

Люди 14:19, 18.06.2020 Обновлено: 14:43, 18.06.2020

Певица Наташа Королева исполнила зажигательный танец под песню Насти Каменских "Попа, как у Ким".

Видео, где 47-летняя Королева веселится на вечеринке у своей подруги и концертного директора Марины Наринской, было опубликовано звездой в сториз в Instagram.

Наташа весь вечер старалась разогревать гостей на празднике, посвященному 53-летию подруги. Помимо откровенного тверка, она также исполнила несколько своих песен.

Скриншот
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Тарзан устроил голые танцы на сцене с незнакомкой на глазах у Королевой.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

СБУ задержала одессита, который хотел создать новую "народную республику"

В метро Киева сторонники партии Шария избили парней с флагами Украины. Видео

Украинцам готовят новый КЗоТ: увольнять смогут без причины

Совет ЕС продлил санкции против России за Крым

В сети опубликовали цены на овощи на рынке в Киеве и сравнили с 2018-м годом. Фотофакт