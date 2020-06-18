МоваЯзык

Топ-темы:

Наташа Королева потрусила попой под хит Каменских. Видео

Люди
1,3 т.
Наташа Королева потрусила попой под хит Каменских. Видео

Певица Наташа Королева исполнила зажигательный танец под песню Насти Каменских "Попа, как у Ким".

Видео, где 47-летняя Королева веселится на вечеринке у своей подруги и концертного директора Марины Наринской, было опубликовано звездой в сториз в Instagram.

Наташа весь вечер старалась разогревать гостей на празднике, посвященному 53-летию подруги. Помимо откровенного тверка, она также исполнила несколько своих песен.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Тарзан устроил голые танцы на сцене с незнакомкой на глазах у Королевой.

Настя Каменских (NK)Наташа Королева
Поделиться в Facebook
  1. /Шоу
  2. /Люди