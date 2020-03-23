Советская актриса и звезда фильма "Операцыя "Ы" и другие приключения Шурика" Наталья Селезнева рассказала, как режиссер заставил ее раздеться ради роли в фильме.

Так, слова артистки цитирует сайт Россия 1.

Наталья Селенева в "Операцыя "Ы" и другие приключения Шурика" кадр из фильма

Как сообщается, на роль Лидочки в комедии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" съемочная команда пробовала всех студенток театральных вузов в разных городах страны. Однако именно в Селезневой режиссер Леонид Гайдай разглядел ту самую Лидочку, а вскоре и жену Шурика Зину из фильма "Иван Васильевич меняет профессию".

Наталья Селезнева в "Иван Васильевич меняет профессию" кадр из фильма

Сама Селезнева призналась, что получила роль только после того, как поддалась на провокации режиссера.

"Он был жуткий провокатор. Интеллигентно попросил показать фигуру, а на отказ просто ответил: "Да нет, у вас просто плохая фигура, и вы стесняетесь". Я тут же сняла платье, и меня утвердили", – вспоминает актриса.

Наталья Селенева в "Операцыя "Ы" и другие приключения Шурика"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что актрису Наталью Андрейченко арестовала полиция в Мексике из-за нарушения запрета на видеосъемку.

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