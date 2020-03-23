Наталья Селезнева пожаловалась на проблемы со здоровьем

Советская актриса и звезда фильма "Операцыя "Ы" и другие приключения Шурика" Наталья Селезнева рассказала о том, что у нее серьезные проблемы со здоровьем. Так, артистка была вынуждена перенести три операции.

Также она отметила, что из-за этого у нее началась депрессия, пишет "Телепрограма".

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"Я перенесла три операции с ногой за последнее время. По три часа длилась каждая из них. Господь послал мне очень много испытаний. У меня началась сильная депрессия. Мне хотелось только, чтобы близкие были здоровы. Про себя даже не думала. Но сейчас я себя вытащила из этого состояния. Я хочу, чтобы нога моя была полноценной и здоровой. Что будет дальше — я не знаю", - сказала Селезнева.

Она отметила, что не знает вернется ли на сцену.

Lenta.ru

Как ранее писал OBOZREVATEL, советская актриса и звезда фильма "Операцыя "Ы" и другие приключения Шурика" Наталья Селезнева рассказала, как режиссер заставил ее раздеться ради роли в фильме.

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