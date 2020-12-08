Наталка Карпа заболела коронавирусом и рассказала о состоянии

Украинская певица Наталка Карпа рассказала, что заразилась COVID-19 и описала свое состояние. По ее словам, никаких симптомов не было.

Артистка заявила, что каждому выпадают испытания и особенно в это непростое время. Соответствующий пост знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Как стало известно, ее муж привез из командировки новый парфюм и Карпа не почувствовала его аромат. Позже оказалось, что она не ощущает и другие запахи.

Затем исполнительница обратилась в лабораторию и сдала тест на COVID-19 – результат оказался позитивным.

Наталка Карпа заразилась коронавирусом Instagram Карпы

Карпа рассказала, что у нее не было никаких симптомов, а самочувствие – "как будто ничего не беспокоит". Певица только не чувствует запахи.

Кроме того, она активно меряет температуру в течение дня и соблюдает домашний режим. С начала болезни прошло уже две недели и сейчас знаменитость ожидает результат повторного теста.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее создатель известной видеоигры 66-летний Сергей Иванов скончался после заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19).