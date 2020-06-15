Наталия Орейро подала документы на российское гражданство

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России.

Об этом она рассказала ТАСС, добавив, что имеет много связей с Россией. Также Орейро прокатится с гастролями по стране, паспорт которой хочет получить.

"Однажды я пошла в посольство (России в Аргентине, – ред.) по различным вопросам. Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении", – рассказала Орейро.

Также Наталья вспомнила, что все началось год назад, когда Наталья на программе Ивана Урганта "Вечерний Ургант" отметила в шутливом тоне, что Путин должен дать ей паспорт из-за того, что она "найросийська" среди иностранных звезд.

"Я была в программе Ивана Урганта, и он мне сказал, что я самая русская среди иностранок. Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло, но конечно, мне очень хотелось бы получить российское гражданство", – отметила она.

Также стало известно, что на этот год у звезды латиноамериканских сериалов запланированы гастроли. Кстати, в прошлом году они были отменены из-за технических проблем.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Орейро, которая просила российское гражданство, получила паспорт Армении.