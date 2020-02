Натали Портман смелым нарядом бросила громкий намек на "Оскаре-2020". Фото и видео

Американская актриса и режиссер, звезда фильмов "Леон" и "Черный лебедь", Натали Портман появилась в необычном образе на 92-й церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе, чтобы привлечь внимание к женщинам-режиссерам, которые не получили награды в этом году.

Актриса ступила на красную дорожку в черно-золотистом платье со сдержанной атласной накидкой от модного дома Dior. Лацканы накидки украшали фамилии режиссерок, которые в этом году не были номинированы, хотя, по мнению Портман, заслуживали этого. Выбор своего наряда звезда прокомментировала изданию Los Angeles Times (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Я хотела тонко выразить почтение женщинам, которых не отметили за их невероятную работу в этом году", – рассказала Портман.

Среди таких женщин, не получивших номинацию за лучшую режиссерскую работу, оказались Лорин Скафария ("Стриптизерши"), Лулу Ванг ("Прощание"), Грета Гервиг ("Маленькие женщины"), Мариэль Хеллер ("Прекрасный день по соседству"), Мелина Мацукас ("Квин и Слим"), Альма Харель ("Лапочка"), Селин Сьямма ("Портрет девушки в огне") и Мати Диоп ("Атлантика"). При этом лента "Маленькие женщины" Греты Гервиг была представлена в номинациях "Лучший фильм", "Лучшая актриса", "Лучшая актриса второго плана", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучшая музыка к фильму" и "Лучший дизайн костюмов", но получила награду лишь в последней.

За всю 92-летнюю историю "Оскара" только пять женщин-режиссеров удостоились номинации в категории "Лучшая режиссерская работа" и лишь одна стала лауреатом – в 2009 году американка Кэтрин Бигелоу за фильм "Повелитель бури".

На "Оскар" в 2020 году претендовали пятеро режиссеров-мужчин: Пон Чжун Хо ("Паразиты"), Сэм Мендес ("1917"), Тодд Филлипс ("Джокер"), Мартин Скорсезе ("Ирландец") и Квентин Тарантино ("Однажды... в Голливуде"). В результате премию вручили южнокорейскому режиссеру Пон Чжун Хо.

Кроме Портман, и другие звезды намекнули на дискриминацию женщин-режиссеров в этом году. В своей речи во время церемонии вручения награды певица и актриса Жанель Монэ также выразила почтение всем женщинам, которые сняли "потрясающее кино", а актриса Исса Рэй, объявляя номинантов в категории "Лучшая режиссерская работа", подчеркнуто отметила, что "поздравляет всех этих мужчин".

Natalie Portman embroidered her Dior cape with all of the female directors who weren't nominated for #Oscars. Check out her explanation here. pic.twitter.com/kyyo2wVMZf