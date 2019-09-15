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15 сентября • обновлено в 07:44
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"Настя, я тебя люблю": в сети появилась переписка известного актера с Заворотнюк

1.8т Читать материал на украинском

Российский актер Станислав Садальский опубликовал свою личную переписку с Анастасией Заворотнюк, которая, по данным СМИ, больна раком мозга – глиобластомой.

На скриншотах, которые появились в сети, можно прочесть три сообщения (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

instagram.com/a_zavorotnyuk

"Дорогой Стас! Я искренне благодарна тебе за такую невероятную, сердечную поддержку! Таких неравнодушных людей, как ты, увы, немного. Еще раз огромное спасибо! Искренне и от души твоя Заворотнюк", — написала актриса.

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"Настя, я тебя люблю", – ответил ей Садальский. Следующее сообщение, отправленное им, так и не было прочитано: "Тебе помощь нужна? Есть первоклассные врачи".

В своем комментарии "Комсомольской правде" актер подчеркнул, что не может решиться и позвонить Заворотнюк. И добавил, что все еще не верит в ее болезнь.

Скриншот переписки

Скриншот переписки

"Слова Андрея Разина (тот сообщил, что Заворотнюк в коме.- Ред.) я бы не принимал за истину. Один раз он уже обос**лся, когда заявил, что Алибасов отравился "Кротом"! После этого веры ему нет. А Настеньке я написал сегодня — „Тебе нужна помощь? Есть первоклассные врачи“. Сообщение доставлено, но не прочитано", – объяснил Садальский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Станислав Садальский, Анастасия Заворотнюк
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