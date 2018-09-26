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СпортLady

''Настя, ты ужас'': Каменских разозлила сеть откровенным фото

3.1тЧитать материал на украинском

Украинская певица Настя Каменских, которая сейчас выступает под псевдонимом NK в очередной раз разозлила своих фолловеров фотографией. Девушка позирует на снимке в откровенном купальнике.

Пользователи сети отметили, что им уже надоели такие фото певицы. Об этом они написали в комментариях к снимку в Instagram.

''Настя, ты ужас'': Каменских разозлила сеть откровенным фото
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"Когда у тебя есть пару часов между съемками и интервью - сразу бежишь на пляж", - подписала фото Каменских.

Фолловеры певицы отметили, что в последнее время девушка слишком часто показывает такие откровенные снимки и им надоело на нее смотреть.

''Настя, ты ужас'': Каменских разозлила сеть откровенным фото
''Настя, ты ужас'': Каменских разозлила сеть откровенным фото
''Настя, ты ужас'': Каменских разозлила сеть откровенным фото

Как ранее писал OBOZREVATEL, Потап и Настя Каменских заинтриговали совместным путешествием в Майами.

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