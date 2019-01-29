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Настя Рыбка сделала признание о Дерипаске

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Российские спецслужбы запретили модели Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) публично высказываться о миллиардере Олеге Дерипаске после ее задержания в Шереметьево.

Такое заявление участница секс-скандала сделала в эксклюзивном интервью телеканалу CNN, уточнив, что с таким требованием к ней обратились российские агенты.

"Когда я была в российской тюрьме, со мной говорили, мне доходчиво объяснили, что мне делать, что говорить, а что не говорить. Они сказали мне: "не трогай больше Олега Дерипаску ", — пояснила модель.

Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка)

Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка)

скриншот

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Рыбка добавила, что не жалеет о ранее сделанных заявлениях касательно Дерипаски. По ее словам, именно внимание со стороны журналистов могло спасти ей жизнь.

Настя Рыбка сделала признание о Дерипаске

скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Российский оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал в сети расследование, в котором рассказал, как олигарх Олег Дерипаска проводил отпуск на яхте с Рыбкой и другими девушками.

  • Позже миллиардер подал в суд на Рыбку и ее "наставника" Алекса Лесли за публикацию материалов о его частной жизни.

  • Модель и ее секс-наставника арестовали в Таиланде в конце февраля 2018 года во время проведения "тренинга".

  • 15 января 2019 года они признали себя виновными в суде, за что были приговорены к условному сроку заключения.

  • 17 января их депортировали в Россию, но в аэропорту после прибытия тут же повязали.

  • Вашукевич попросила прощения у Дерипаски, сказав, что ей стыдно.

  • Модель отпустили. 23 января она не явилась на собственную конференцию. Однако позже объяснила, в чем дело.

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Персоны
Настя РыбкаОлег Дерипаска
Место
Россия
Тег
скандалы
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