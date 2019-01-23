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Настя Рыбка пояснила свое таинственное исчезновение. Видеофакт

2.2тЧитать материал на украинском

Модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) объяснила, почему 23 января пропустила собственную пресс-конференцию.

Соответствующее видеообращение опубликовал на своей странице в Instagram ее адвокат Дмитрий Зацаринский, где скандальная гражданка Беларуси пожаловалась на плохое самочувствие (чтобы посмотреть, проскрольте до конца страницы).

"Вынуждена была сегодня пропустить собственную конференцию, потому что я заболела. У меня полностью "высыпало" лицо, очень плохо себя чувствую. Всех очень хочу видеть, хочу ответить на все вопросы", – сказала Настя Рыбка в обращении.

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Она добавила, что благодарна своему адвокату и лично президенту за поддержку, а также журналистам, которые освещали ее арест в Таиланде. Однако главе какого именно государства она посвятила такие слова, модель не уточнила.

"Если бы так сильно не освещалось в СМИ, я не думаю, что мы бы так быстро вышли. Спасибо президенту моей любимой страны за то, что он помощь свою оказывал. Обязательно я принесу свои благодарности, обязательно все расскажу. Дайте мне, пожалуйста, хотя бы пару дней прийти в себя", – добавила модель.

Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич)

Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич)

instagram

Стоит отметить, что пресс-конференция была запланирована на 13:00 по московскому времени (12:00 по Киеву), но Вашукевич так и не пришла. Никто не мог пояснить, в чем дело, и куда пропала Настя Рыбка.

"У нее даже нет одежды, она купила только один пуховик и угги. Вчера сходила в кино. Настя была 9 месяцев в тайской тюрьме, там нужду в углу справляют, она устала, она же девушка", – говорил ее адвокат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Лесли и Рыбка были арестованы в Таиланде в конце февраля 2018 года во время проведения "секс-тренинга", который стоил $27 тысяч.

  • 15 января 2019 года они признали себя виновными в суде, за что были приговорены к условному сроку заключения.

  • Статья, по которой обвиняют Лесли и Рыбку – вовлечение в занятие проституцией, совершенное группой лиц.

  • 17 января их депортировали в Россию, но в аэропорту Шереметьего после прибытия тут же повязали.

  • 18 января Рыбке стало плохо. Ей вызвали медиков из-за высокой температуры.

  • 22 января стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко вступился за Рыбку и потребовал ее скорейшего освобождения.

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Персона
Настя Рыбка
Место
Россия
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
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Moye Sylvia
Moye Sylvia
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