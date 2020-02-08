Настя Рыбка опустила руку к нижнему белью и рассказала, кому отказывает в сексе

Эскорт-модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), пожаловалась на хейтеров и объяснила, с какими мужчинами она не готова заниматься сексом.
В своем Instagram-аккаунте модель опубликовала фотографию, где она лежит на кровати в расстегнутой рубашке, и, демонстрируя свои красивые ноги, левую руку направляет в зону нижнего белья.
Кто как обзывается, тот сам так называется У кого что болит, тот о том и говорит. (с) мудрости детства . 🙄 "Ты тупая мразь"- пишет грубое быдло, воспитанный человек так никогда не скажет. . 🙄"Где твои дети"- цитата от ограниченного создания, не понимающего, что дети и родители- как раз та личная жизнь, которая в паблисити не выставляется. . 🙄"Письку можешь выставить, а детей не можешь"- конечно. Писька для меня менее ценна, а вот для написавшего, видимо, иначе. . 🙄"Он тебе ничего не подарил, какая тут любовь"- (с) меркантильная Девочка, которая судит по себе. У неё любовь =деньги. . 🙄"Всем дала, дай и мне" - транслейт "Мне никто не даёт, говорят ты даёшь, мб и мне, ну пожалуйста" . 🙄"Тебя никто в жизни не полюбит" - пишет маниакальная депрессия. Или автору коммента лет 12, потому что такие высокопарные слова про "никогда и навсегда" есть только в юности. . 🤷🏻♀️Слова, сказанные людьми, конечно требуют анализа. Но, помимо прямого смысла, есть такая тема- кто сказал, как, в какой форме и тд. Мне-то #пустьговорят конеш, но после заявлений прессы обо мне рил сутки в инста чистить имбициллов🙄 #лень #моск
К фотоснимку Рыбка добавила анализ месседжей, которые ей пишут недоброжелатели. В одном из них, судя по контексту ее публикации, она намекнула, что не намерена заниматься сексом с теми, кто считает ее легкодоступной.
"Всем дала, дай и мне - транслейт "Мне никто не даёт, говорят ты даёшь, мб и мне, ну пожалуйста", - пишет Настя Рыбка.
Напомним, Анастасия Вашукевич получила известность вследствие публикации фотографий, где она отдыхала на яхте вместе с российским миллиардером Олегом Дерипаской и на тот момент вице-премьером Сергеем Приходько.
Читайте также:
Настя Рыбка оказалась учительницей биологии
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram