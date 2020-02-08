Настя Рыбка опустила руку к нижнему белью и рассказала, кому отказывает в сексе

Эскорт-модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), пожаловалась на хейтеров и объяснила, с какими мужчинами она не готова заниматься сексом.

В своем Instagram-аккаунте модель опубликовала фотографию, где она лежит на кровати в расстегнутой рубашке, и, демонстрируя свои красивые ноги, левую руку направляет в зону нижнего белья.

К фотоснимку Рыбка добавила анализ месседжей, которые ей пишут недоброжелатели. В одном из них, судя по контексту ее публикации, она намекнула, что не намерена заниматься сексом с теми, кто считает ее легкодоступной.

"Всем дала, дай и мне - транслейт "Мне никто не даёт, говорят ты даёшь, мб и мне, ну пожалуйста", - пишет Настя Рыбка.

Напомним, Анастасия Вашукевич получила известность вследствие публикации фотографий, где она отдыхала на яхте вместе с российским миллиардером Олегом Дерипаской и на тот момент вице-премьером Сергеем Приходько.

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