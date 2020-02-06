Настя Каменских в сексуальном платье пообещала сюрприз на 14 февраля

Популярная певица Настя Каменских анонсировала премьеру совместной работы с испанским артистом Хуаном Маганом на День всех влюбленных.

В своем Instagram-аккаунте NK выложила фрагмент видеоклипа, в котором предстала перед публикой в сексуальном платье и сделала соответствующий анонс.

"Уже 14 февраля мы с @juanmagan порадуем вас страстной испанской новинкой, жду с нетерпением!" – написала Каменских.

Как сообщалось ранее, украинскую певицу Настю Каменских раскритиковали из-за фотоснимка, на котором она показала свое лицо вблизи.

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