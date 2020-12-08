Настя Каменских установила рекорд на платформе Spotify

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
2,5 т.
Настя Каменских

Украинская певица Настя Каменских (NK) поделилась результатами достижений на стрим-платформе Spotify. За 2020 год ее треки послушали более 21 миллиона раз.

Об этом знаменитость сообщила на личной странице в Instagram, опубликовав обложку с данными. На ней также указано, что в общей сумме количество слушателей ее музыки составило 3,2 миллиона пользователей стрим-платформы из 92 стран мира. К слову, Spotify подвел итоги уходящего года в рамках масштабной кампании Wrapped, и традиционно обнародовал результаты музыкальных предпочтений 2020 года.

"Круто, что с июля мощный музыкальный игрок Spotify зашел на рынок Украины, и у артистов появилась еще одна платформа, чтобы дарить слушателям свое творчество. Я счастлива, что мои песни представлены на Spotify и дарят радость моим поклонникам. Очень благодарна им за интерес к моим трекам и такие результаты. Это очень мотивирует, вдохновляет творить и создавать еще круче музыкальные работы", – прокомментировала Каменских.

Каменских поделилась достижениями на Spotify

Поклонники Насти Каменских поздравили певицу в комментариях, оставив в ее адрес немало теплых слов. Люди назвали исполнительницу "королевой украинской эстрады".

Настя Каменских установила рекорд на платформе Spotify
Настя Каменских установила рекорд на платформе Spotify
Настя Каменских установила рекорд на платформе Spotify
Настя Каменских установила рекорд на платформе Spotify
Настя Каменских установила рекорд на платформе Spotify

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Настя Каменских (NK) представила клип на песню Vibe. Композицию артистка написала в соавторстве со своим мужем, продюсером и рэпером Потапом.

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