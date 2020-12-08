Настя Каменских установила рекорд на платформе Spotify

Украинская певица Настя Каменских (NK) поделилась результатами достижений на стрим-платформе Spotify. За 2020 год ее треки послушали более 21 миллиона раз.

Об этом знаменитость сообщила на личной странице в Instagram, опубликовав обложку с данными. На ней также указано, что в общей сумме количество слушателей ее музыки составило 3,2 миллиона пользователей стрим-платформы из 92 стран мира. К слову, Spotify подвел итоги уходящего года в рамках масштабной кампании Wrapped, и традиционно обнародовал результаты музыкальных предпочтений 2020 года.

"Круто, что с июля мощный музыкальный игрок Spotify зашел на рынок Украины, и у артистов появилась еще одна платформа, чтобы дарить слушателям свое творчество. Я счастлива, что мои песни представлены на Spotify и дарят радость моим поклонникам. Очень благодарна им за интерес к моим трекам и такие результаты. Это очень мотивирует, вдохновляет творить и создавать еще круче музыкальные работы", – прокомментировала Каменских.

Поклонники Насти Каменских поздравили певицу в комментариях, оставив в ее адрес немало теплых слов. Люди назвали исполнительницу "королевой украинской эстрады".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Настя Каменских (NK) представила клип на песню Vibe. Композицию артистка написала в соавторстве со своим мужем, продюсером и рэпером Потапом.