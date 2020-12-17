Настя Каменских удивила поклонников короткой стрижкой. Видео

Юля Ухина Люди 19:00, 17.12.2020 Обновлено: 20:14, 17.12.2020

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK) удивила поклонников сменой имиджа. Она предстала перед камерой со стрижкой каре и челкой.

Соответствующее видео знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На нем Каменских позировала в белоснежном костюме, который состоял из спортивных брюк и укороченной кофты. К слову, вероятнее всего, для съемки ролика Настя решила примерить неординарный парик (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Настя Каменских
скриншот с видео

Отметим, что подписчикам такой образ звезды пришелся по душе. Они засыпали Каменских комплиментами.

  • Настя, тебе очень красиво с такой прической.

  • Очень красивая.

  • Ого! Вам идет.

  • Вы постриглись?

  • Не узнала вас – это к деньгам.

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