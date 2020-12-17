Настя Каменских удивила поклонников короткой стрижкой. Видео

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK) удивила поклонников сменой имиджа. Она предстала перед камерой со стрижкой каре и челкой.

Соответствующее видео знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На нем Каменских позировала в белоснежном костюме, который состоял из спортивных брюк и укороченной кофты. К слову, вероятнее всего, для съемки ролика Настя решила примерить неординарный парик (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Отметим, что подписчикам такой образ звезды пришелся по душе. Они засыпали Каменских комплиментами.

Настя, тебе очень красиво с такой прической.

Очень красивая.

Ого! Вам идет.

Вы постриглись?

Не узнала вас – это к деньгам.

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