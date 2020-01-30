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30 января • обновлено в 13:14
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Настя Каменских порадовала фетишистов видео

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Популярная украинская певица Настя Каменских, вокруг которой ранее пошли слухи о ребенке, показала свои ноги в разных ракурсах на видео.

Ролик был опубликован на ее аккаунте в TikTok.

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Отмечается, что певица записала на видео, как примеряет разные пары обуви - за считанные секунды она показывает сразу около десяти пар отличных туфель на каблуках.

Ролик собрал уже более 10 тысяч "лайков", посмотреть его можно тут.

Как известно, фут-фетишизм является одним из самых распространенных видов нестандартного сексуального фетишизма, при этом, влечение может возникать не только непосредственно к ступням, но и к туфлям, чулкам.

Напомним, ранее сестра Димы Маликова смутила сеть вызывающим фото.

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