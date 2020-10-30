Настя Каменских обнажила сексуальное тело и покорила фанатов

Obozrevatel Люди 15:14, 30.10.2020

Украинская певица Настя Каменских (NK) похвасталась подписчикам стройной фигурой в total black образе, задрав платье.

На снимке Каменских без макияжа. Прищурив глаза, исполнительница обнажила ногу и зону декольте. Фото опубликовано на ее странице в Instagram.

Настя Каменских похвасталась стройной фигурой
instagram.com/kamenskux/
Настя Каменских похвасталась стройной фигурой
instagram.com/kamenskux/

"Тотальный черный наряд всегда в моде, согласны?" - подписала снимок Каменских.

На голове у артистки небрежно собранный пучок, а под платьем - черный купальник. В руках она держит черные солнцезащитные очки.

Фанаты Каменских бурно отреагировали на новый снимок в ее блоге.

"Какая ты сексуальная", "Бомба", "Как можно быть такой красивой? Обожаем", - прокомментировали пользователи.

Настя Каменских похвасталась стройной фигурой
instagram.com/kamenskux/
Настя Каменских похвасталась стройной фигурой
instagram.com/kamenskux/
Настя Каменских похвасталась стройной фигурой
instagram.com/kamenskux/

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Настя Каменских, более известная под псевдонимом NK, рассказала, как по утрам ей удается оставаться в свежести и бодрости.

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