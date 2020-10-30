Настя Каменских обнажила сексуальное тело и покорила фанатов

Obozrevatel
Obozrevatel
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Настя Каменских похвасталась стройной фигурой

Украинская певица Настя Каменских (NK) похвасталась подписчикам стройной фигурой в total black образе, задрав платье.

На снимке Каменских без макияжа. Прищурив глаза, исполнительница обнажила ногу и зону декольте. Фото опубликовано на ее странице в Instagram.

Настя Каменских похвасталась стройной фигурой
Настя Каменских похвасталась стройной фигурой

"Тотальный черный наряд всегда в моде, согласны?" - подписала снимок Каменских.

На голове у артистки небрежно собранный пучок, а под платьем - черный купальник. В руках она держит черные солнцезащитные очки.

Фанаты Каменских бурно отреагировали на новый снимок в ее блоге.

"Какая ты сексуальная", "Бомба", "Как можно быть такой красивой? Обожаем", - прокомментировали пользователи.

Настя Каменских похвасталась стройной фигурой
Настя Каменских похвасталась стройной фигурой
Настя Каменских похвасталась стройной фигурой

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Настя Каменских, более известная под псевдонимом NK, рассказала, как по утрам ей удается оставаться в свежести и бодрости.

Настя Каменских (NK)