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31 января • обновлено в 12:04
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Настя Каменских опозорилась с фотошопом на полуголом снимке

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Популярная украинская певица Настя Каменских, которая ранее заинтриговала возможным ребенком от Потапа, опубликовала несколько неудачное фото.

Поклонники заметили на нем следы вероятной ретуши.

Отмечается, что утром 31 января Каменских поделилась фото из Мексики, где стоит у дома с косичками, в очках и купальнике, демонстрируя все прелести своей фигуры.

Однако, можно увидеть странные изгибы на ее ногах, которые выглядят не очень естественно и могут быть признаками попыток улучшить фигуру в графических редакторах, сделать ляжки чуть тоньше.

Настя Каменских опозорилась с фотошопом на полуголом снимке

В комментариях довольно негативно высказались об увлечении Насти фотошопом и об ее теле в целом.

Настя Каменских опозорилась с фотошопом на полуголом снимке
Настя Каменских опозорилась с фотошопом на полуголом снимке
Настя Каменских опозорилась с фотошопом на полуголом снимке
Настя Каменских опозорилась с фотошопом на полуголом снимке

Напомним, ранее Настя Каменских порадовала фетишистов интересным видео.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

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