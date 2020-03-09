Мировые бренды хотят сотрудничать именно с украинцами – Настя Каменских

Стремительно ворвавшись в мировые музыкальные чарты и покорив Латинскую Америку NK | Настя Каменских знакомит мир с Украиной и ее культурой. За океаном уже знают не только об украинской сопилке, но и о том, насколько богатой талантами наша родина. За 2 года сольной карьеры NK стала известной далеко за пределами Украины. Ее песни представлены едва ли не во всех музыкальных чартах, включая международные Billboard, Music Choice, MTV, HTV, а сама певица уже записывает треки с мировыми звездами.

Как же достичь такого бешеного успеха? Украинская поп-дива поделилась пятью ключевыми советами для журнала OBOZREVATEL .

Иди вперед к своей цели

Если есть цели и желания – достигай их. Отбрось все сомнения – и просто делай то, что хочешь. Колеблешься? Зря. Менее чем три года назад я создала собственную компанию NICE2CU, с которой начала сольную карьеру. Даже не верится, что прошло так мало времени, ведь за этот период так много всего сделано, столько новых вершин покорены – и не только в Латинской Америке. Поэтому не сомневайся в собственных силах. И даже если результат не приходит мгновенно – наслаждайся процессом и упорно иди к победе.

Фото: пресс-служба Насти Каменских

Забудь о границах

Мечтай и живи без ограничений. У тебя амбициозные цели или как тебе кажется, невозможная мечта? А посмотри на нее под другим углом. Все ограничения – только в наших мыслях. Развей их. Я с детства интересовалась латиноамериканской культурой, мои родители в течение определенного времени жили в Мексике и много рассказывали мне об этом удивительном регионе. Родилась я в Украине, росла – в Италии, гастролировала по всему миру. Это сделало из меня настоящую девушку-космополитку, я мечтала объединять такие разные культуры и создавать музыку без границ. И я знала, что мне это удастся, поэтому уже сегодня мои песни есть в ротациях на радио США, Канады и Мексики, даже звучат на бортах американских самолетов. Запомни: возможно все!

Фото: пресс-служба Насти Каменских

Найди единомышленников

Очень важно иметь рядом людей, которые верят в тебя и вдохновляют. Я всегда подчеркиваю, что каждая полученная награда или премия принадлежит всей моей команде #NKteam креативной компании NICE2CU (среди премий артистки – две награды "Певица года" и "Лучший клип года" по версии M 1 Music Awards, "Лучший хит года", Best International Star и др., а треки входят в международные топ-чарт и в Billboard, Music Choice и др – прим. ред.). Они – настоящие профи, имеющие бесценный менеджерский опыт на международном рынке, они живут своим делом и вместе со мной кайфуют от процесса и результатов нашей работы.

Фото: пресс-служба Насти Каменских

Найди источник вдохновения

Добавь драйва в жизни и найди свою движущую силу и источник вдохновения. Я нашла свое – объединять культуры: в песне "Elefante" мы объединили уникальную мелодию украинской сопилки с зажигательными латиноамериканскими ритмами. Вдохновляет и то, что эту идею поддерживают артисты с мировым именем – вроде Де Ла Гетта, с которым мы записали ремикс на трек "Peligroso", Джейкоб Форевер и Джесси Франк, совместно с которым выпустили трек "Майами". Меня вдохновляет и то, что я имею возможность рассказать миру о творческих талантах нашей страны. В Украине талантливые не только артисты, но и режиссеры и клипмейкеры, не зря же все больше мировых брендов стремятся сотрудничать с нашими специалистами.

Фото: пресс-служба Насти Каменских

Живи в гармонии и любви

Сбалансированным должны быть не только питание, но и твою жизнь. Живи в гармонии с собой, а чтобы вдруг эта гармония не нарушилась – держи баланс и верно выстраивай жизненные приоритеты. К тому же, в современном мире человек имеет все возможности приспособиться к сложным условиям. Открой свое сердце для любви и дари ее миру. Уверяю, это работает!

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!