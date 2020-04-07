"Наступит день, когда ты все поймешь": сестра Фриске обратилась к 7-летнему сыну певицы

Сестра покойной Жанны Фриске Наталья опубликовала трогательный пост, в котором обратилась к 7-летнему сыну певицы.

Так, она поздравила Платона с днем и написала, что надеется: наступит день и он все поймет и воссоединится с семьей мамы. Соответствующей публикацией Наталья поделилась на своей странице в Instagram, сопроводив ее серией архивных фото с мальчиком.

Наталья Фриске с Платоном Фото: instagram/friske_natalia

"Мой маленький принц, 7 лет назад ты появился на этот свет, ты пришел к нам в светлый праздник Благовещения. Мы тебя все очень ждали. Я помню, когда первый раз увидела тебя, когда ты еще сидел в животе у мамочки, и услышала как бьется твое сердечко. Я плакала от счастья. Я хочу тебе пожелать, чтобы ты был здоров, чтобы у тебя все получалось и чтобы тебя окружали только добрые и искренние люди. Знай мой любимый, мы тебя любим, и очень тебя ждем. Я верю, что наступит тот день, когда ты все поймешь, и придешь к нам. А мы наберемся терпения, и будем тебя ждать", – написала Наталья.

Наталья Фриске с Платоном Фото: instagram/friske_natalia

Сын Жанны Фриске Платон Фото: instagram/friske_natalia

Сын Жанны Фриске Фото: instagram/friske_natalia

Сын Жанны Фриске Фото: instagram/friske_natalia

Сын Жанны Фриске Платон Фото: instagram/friske_natalia

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья Фриске разозлилась из-за того, что ее сравнивают с ее сестрой.

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