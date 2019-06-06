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"Наступил второй шанс": Коляденко рассказал, почему снова позвал Билык замуж

1.9тЧитать материал на украинском

Украинский танцор и шоумен Дмитрий Коляденко в очередной раз встал на колено перед певицей Ириной Билык, чтобы дать ей второй шанс.

Об этом он рассказал в интервью "КП в Украине", уточнив, что не однократно звал ее замуж, и до сих пор любит ее.

"Для меня это не впервые. На протяжении пяти лет, когда мы жили вместе, я каждый год делал Ире предложение – дарил ей бриллиантовые, золотые, серебряные кольца. Все они были с красивыми камушками. И это мое шестое предложение руки и сердца. Ира брала кольца, обещала, что выйдет за меня замуж, но в итоге так и не вышла. Спустя десять лет я подумал: "Колядеша, действуй, наступил второй шанс. Удиви свою девушку". Я это сделал! Мало того, удивил всю Украину", – признался он.

Коляденко сделал предложение Билык

Коляденко сделал предложение Билык

Instagram@fan_iryna_bilyk

По словам Коляденко, многие думают, что его жизнь – спланированная акция, но это не так. Он пояснил, что все поступки совершал с открытым сердцем.

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"Когда мне хотелось, я выкидывал диваны, резал платья Билык, разрушал ее квартиру или дарил ей самые прекрасные подарки на свете. Да, были как хорошие, так и плохие поступки. Не могу сказать, что это пиар. В своей жизни я переживал как любовь и страсть, так и ненависть, разочарование и предательство. Это я, Дима Коляденко, принимайте меня таким, какой есть", – добавил он.

"Наступил второй шанс": Коляденко рассказал, почему снова позвал Билык замуж

Instagram@fan_iryna_bilyk

Как сообщал OBOZREVATEL, Коляденко встал перед Билык на колени, когда она выступала на Miss Blonde Ukraine-2019. Он вышел на сцену и предложил выйти за него. Билык ответила, что уже занята.

Дело в том, что примерно 15 лет назад Коляденко делал такое же предложение Ирине, однако она и тогда этого не сделала. Они какое-то время жили в гражданском браке, после чего разорвали романтические отношения. В 2018 году Коляденко откровенно рассказал, как это было.

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Персона
Дмитрий Коляденко
Место
Украина
Тег
шоу-бизнес
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