"Настоящий Шерлок": Камбербэтч сразился с хулиганами в реальной жизни

Популярный британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный по главной роли в детективном сериале "Шерлок", подрался с хулиганами в центре Лондона, защищая курьера.

Он ехал на такси с женой Софи Хантер, когда увидел, как четверо человек бьют разносчика еды на велосипеде. Об этом сообщает Sky News.

Актер, увидев, как курьеру бьют бутылкой по голове, бросился на помощь с криком: "Оставьте его в покое".

"Я схватил одного парня, а Бенедикт второго. Камбербэтч знал, что надо делать. Он ничуть не испугался. Это был настоящий Шерлок Холмс, сражающийся с четырьмя бандитами за углом Бейкер-стрит", – рассказал водитель такси Мануэль Диаз.

Сам актер скромно прокомментировал, что не сделал ничего особенного.

"Я сделал это просто потому, что должен был, ну вы понимаете", – сказал он в комментарии Sun.

Благодаря помощи Камбербэтч, доставщику еды удалось избежать серьезных травм.

"Если бы Бенедикт не вступился, велосипедисту серьезно бы досталось", - сказал водитель такси.

Самим нападавшим все равно удалось скрыться.

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