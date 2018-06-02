"Настоящий Шерлок": Камбербэтч сразился с хулиганами в реальной жизни

Популярный британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный по главной роли в детективном сериале "Шерлок", подрался с хулиганами в центре Лондона, защищая курьера.
Он ехал на такси с женой Софи Хантер, когда увидел, как четверо человек бьют разносчика еды на велосипеде. Об этом сообщает Sky News.
Актер, увидев, как курьеру бьют бутылкой по голове, бросился на помощь с криком: "Оставьте его в покое".
"Я схватил одного парня, а Бенедикт второго. Камбербэтч знал, что надо делать. Он ничуть не испугался. Это был настоящий Шерлок Холмс, сражающийся с четырьмя бандитами за углом Бейкер-стрит", – рассказал водитель такси Мануэль Диаз.
Сам актер скромно прокомментировал, что не сделал ничего особенного.
"Я сделал это просто потому, что должен был, ну вы понимаете", – сказал он в комментарии Sun.
Благодаря помощи Камбербэтч, доставщику еды удалось избежать серьезных травм.
"Если бы Бенедикт не вступился, велосипедисту серьезно бы досталось", - сказал водитель такси.
Самим нападавшим все равно удалось скрыться.
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