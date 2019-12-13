"Настоящая красавица": как выглядит повзрослевшая дочь Светлакова

Российский комик и шоумен Сергей Светлаков показал редкое фото со своей дочерью Анастасией от первого брака.

Фотографией Светлаков поделился на странице в Instagram, которую сопроводил короткой подписью:

"Сегодня мы повзрослели".

Сергей Светлаков РИА Новости

По счастливому совпадению, шоумен и его дочь родились в один день – 12 декабря. В этом году Сергею исполнилось 42 года, а Насте – 11 лет.

Сергей Светлаков с дочкой Анастасией Инстаграм

Поклонники Светлакова, которые не часто видят в соцсети актера снимки с девочкой, пришли в восторг от нового фото. Фанаты засыпали отца и дочь комплиментами, заявив, что Настя растет настоящей красавицей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские комики, бывшие резиденты Comedy Club Сергей Светлаков и Александр Незлобин провели переговоры по поводу открытия франшизы "Лиги Смеха" в России.

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