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13 декабря • обновлено в 13:03
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"Настоящая красавица": как выглядит повзрослевшая дочь Светлакова

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Российский комик и шоумен Сергей Светлаков показал редкое фото со своей дочерью Анастасией от первого брака.

Фотографией Светлаков поделился на странице в Instagram, которую сопроводил короткой подписью:

"Сегодня мы повзрослели".

Сергей Светлаков

Сергей Светлаков

РИА Новости

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По счастливому совпадению, шоумен и его дочь родились в один день – 12 декабря. В этом году Сергею исполнилось 42 года, а Насте – 11 лет.

Сергей Светлаков с дочкой Анастасией

Сергей Светлаков с дочкой Анастасией

Инстаграм

Поклонники Светлакова, которые не часто видят в соцсети актера снимки с девочкой, пришли в восторг от нового фото. Фанаты засыпали отца и дочь комплиментами, заявив, что Настя растет настоящей красавицей.

"Настоящая красавица": как выглядит повзрослевшая дочь Светлакова
"Настоящая красавица": как выглядит повзрослевшая дочь Светлакова
"Настоящая красавица": как выглядит повзрослевшая дочь Светлакова
"Настоящая красавица": как выглядит повзрослевшая дочь Светлакова
"Настоящая красавица": как выглядит повзрослевшая дочь Светлакова
"Настоящая красавица": как выглядит повзрослевшая дочь Светлакова
"Настоящая красавица": как выглядит повзрослевшая дочь Светлакова

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские комики, бывшие резиденты Comedy Club Сергей Светлаков и Александр Незлобин провели переговоры по поводу открытия франшизы "Лиги Смеха" в России.

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Автор
Анна Михно
Персона
Сергей Светлаков
Место
Россия
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