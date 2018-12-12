''Настоящая королева'': Марченко похвасталась фотосессией для Dolce&Gabbana

Скандальная украинская телеведущая Оксана Марченко снялась для новой фотокниги Доменико Дольче Queens Alta moda di Dolce&Gabbana.

Снимками она поделилась на своей странице в Instagram. На них звезда позировала в роскошных платьях бренда — пышном с цветочками и красном с перьями.

Фото: oksana.marchenko.official

Фото: oksana.marchenko.official

"Друзья, я побывала на презентации книги Доменико Дольче Queens Alta moda di Dolce&Gabbana. Была удивлена ​​еще одной гранью таланта этого великого Мастера — Доменико еще и тонкий фотохудожник! В чем вы сами сможете убедиться. Потрясающее чувство стиля, энергии цвета, атмосферы — это все в книге и на фото", — написала Марченко.

Фото: oksana.marchenko.official

Фото: oksana.marchenko.official

Фото: oksana.marchenko.official

Также ведущая поделилась видео со съемок.

Пользователи сети пришли в восторг от публикаций Марченко. "Вы настоящая царица, Оксаночка", "Девушка-красавица, девушка- мечта", "Королева Оксана, были бы вы первой леди страны — обзавидовался бы весь мир", — написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальная украинская ведущая Оксана Марченко на показе Dolce&Gabbana Alta Moda-2018 продемонстрировала шикарное красное платье.