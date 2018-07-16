"Настоящая и родная": день рождения Ады Роговцевой вызвал восторг в сети

В понедельник, 16 июля свой день рождения празднует Герой Украины, актриса театра и кино Ада Роговцева.

Артистке исполняется 81 год. В сети активно поздравляют Аду Николаевну. OBOZREVATEL собрал поздравления в социальных сетях, которые оставили почитатели творчества Роговцевой.

Так, одним из первых легендарную артистку и Героя Украины поздравил президент страны Петр Порошенко, отметив, что "благодарен Богу за то, что живет в эпоху Роговцевой".

Талант, харизма, наполегливість, патріотизм, мудрість, неймовірна воля - це лише мала доля чеснот, які уособлює сьогоднішня іменинниця, Ада Миколаївна Роговцева.



Не втомлюся повторювати, що вдячний Богу за можливість жити в епоху Ади Роговцевої.



Многая літа, Адо Миколаївно! pic.twitter.com/EPxg0Nrvb6 — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 июля 2018 г.

Свои поздравления актрисе театра и кино принесло культовое украинское художественное агентство, которое занимается культурными, благотворительными и медийними проектами "Территория А".

Многие другие пользователи сети, а также СМИ поздравили Аду Николаевну с днем рождения, пожелав ей крепкого здоровья и долгих лет жизни.