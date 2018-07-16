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"Настоящая и родная": день рождения Ады Роговцевой вызвал восторг в сети

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В понедельник, 16 июля свой день рождения празднует Герой Украины, актриса театра и кино Ада Роговцева.

Артистке исполняется 81 год. В сети активно поздравляют Аду Николаевну. OBOZREVATEL собрал поздравления в социальных сетях, которые оставили почитатели творчества Роговцевой.

Так, одним из первых легендарную артистку и Героя Украины поздравил президент страны Петр Порошенко, отметив, что "благодарен Богу за то, что живет в эпоху Роговцевой".

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Свои поздравления актрисе театра и кино принесло культовое украинское художественное агентство, которое занимается культурными, благотворительными и медийними проектами "Территория А".

Многие другие пользователи сети, а также СМИ поздравили Аду Николаевну с днем рождения, пожелав ей крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Персона
Ада Роговцева
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