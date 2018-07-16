"Настоящая и родная": день рождения Ады Роговцевой вызвал восторг в сети

В понедельник, 16 июля свой день рождения празднует Герой Украины, актриса театра и кино Ада Роговцева.
Артистке исполняется 81 год. В сети активно поздравляют Аду Николаевну. OBOZREVATEL собрал поздравления в социальных сетях, которые оставили почитатели творчества Роговцевой.
Так, одним из первых легендарную артистку и Героя Украины поздравил президент страны Петр Порошенко, отметив, что "благодарен Богу за то, что живет в эпоху Роговцевой".
Талант, харизма, наполегливість, патріотизм, мудрість, неймовірна воля - це лише мала доля чеснот, які уособлює сьогоднішня іменинниця, Ада Миколаївна Роговцева.— Петро Порошенко (@poroshenko) 16 июля 2018 г.
Не втомлюся повторювати, що вдячний Богу за можливість жити в епоху Ади Роговцевої.
Многая літа, Адо Миколаївно! pic.twitter.com/EPxg0Nrvb6
Свои поздравления актрисе театра и кино принесло культовое украинское художественное агентство, которое занимается культурными, благотворительными и медийними проектами "Территория А".
Многие другие пользователи сети, а также СМИ поздравили Аду Николаевну с днем рождения, пожелав ей крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Ада Миколаївна Роговцева - українська акторка театру та кіно. І у цієї прекрасної людини сьогодні День Народження! Найбільш відкриті і правдиві слова я чую саме від неї! Дякую Вам! Ви світла людина, Ада! pic.twitter.com/kzhCpithin— Одна єдина🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@odna_edUA) 16 июля 2018 г.
16 июля родилась звезда советского кино Ада Роговцева. Ее роман с педагогом Степанковым стал для обоих мучительной трагедией, а в брак мало кто верил. Когда в 2004 году мужа не стало, Ада Николаевна сходила с ума от горя. Как ей удалось его отпустить:https://t.co/V5gMDz2leQ pic.twitter.com/17F8jGxKP2— Аргументы и факты (@aifonline) 16 июля 2018 г.
А ще свій День народження сьогодні святкує Ада Роговцева - українська артистка театру і кіно. Приєднуємось до привітань! https://t.co/WZtTjwdn29— Телеканал "Україна" (@kanalukraine) 16 июля 2018 г.Читайте:
В цей день 1937 року в м.Глухів народилась Ада Роговцева — видатна українська актриса театру та кіно, Герой України. pic.twitter.com/pvgK51yA9V— Український часопис (@falledlenin) 16 июля 2018 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ада Роговцева рассказала, как более 10 лет назад пообедала с главой России Владимиром Путиным.