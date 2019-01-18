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Насте Рыбке экстренно вызвали скорую: что случилось

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Задержанной в российском международном аэропорту Шереметьево модели Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) вызывали скорую помощь в изолятор временного содержания.

Об этом рассказал ее адвокат Александр Молохов, уточнив, что у нее поднялась температура, передает РИА "Новости".

"Ей вызвали скорую, у нее температура. Для человека это (задержание. – Ред.) был большой удар, кошмар после всех потрясений, которые она испытывала в этой жуткой тюрьме на протяжении многих месяцев", – сказал адвокат.

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По словам заместителя председателя ОНК Москвы Евы Меркачевой, Рыбка имела при себе только летние вещи.

"Из-за того, что у нее не было зимних теплых вещей, а в автозаке почти не топили, она подхватила простуду. Действительно, прямо при правозащитниках ей была вызвана скорая помощь из-за высокой температуры. В целом же все задержанные считают, что по сравнению с тайской тюрьмой российские изоляторы – просто рай", — сказала она.

18 января в Нагатинском суде будет рассматриваться вопрос о мере пресечения Рыбке, ее тренеру Александру Кириллову (Алексу Лесли).

Настя Рыбка и Алекс Лесли

Настя Рыбка и Алекс Лесли

Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Лесли и Рыбка были арестованы в Таиланде в конце февраля 2018 года во время проведения "секс-тренинга".

  • Стоимость занятий составляла $27 тысяч. Эту сумму парочка должна была поделить.

  • 15 января 2019 года они признали себя виновными в суде, за что были приговорены к условному сроку заключения.

  • Статья, по которой обвиняют Лесли и Рыбку – вовлечение в занятие проституцией, совершенное группой лиц.

  • 17 января их депортировали в Россию, но в аэропорту Шереметьего после прибытия тут же повязали.

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Персона
Александр Рыбка
Место
Россия
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
путинские выплядки могут уничтожить деваху-много болтала! россия страна террорист и окупант
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