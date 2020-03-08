Насте Ивлеевой – 29: горячие фото запрещенной в Украине звезды "Орла и решки"

Российская телеведущая, блогер, звезда шоу "Орел и решка" Анастасия Ивлеева 8 марта отмечает свой день рождения.

Так, ей исполняется 29 лет. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает вспомнить, почему ведущей запрещен въезд в Украине, а также увидеть самые откровенные фото Насти Ивлеевой.

Настя Ивлеева instagram.com/_agentgirl_

Анастасия Ивлеева родилась 8 марта 1991 года в Ленинградской области России, в деревне Разметелево. В 2013 году Настя завела блог в Instagram, а в 2015-м перебралась в Москву, где устроилась менеджером в автомобильный салон и поступила в школу телевидения "Останкино ТВ".

Весной 2017 года Настя Ивлеева стала ведущей шоу "Орел и решка. Перезагрузка" на телеканалах "Пятница!" и "Интер". Ее соведущим стал украинский диджей и шоумен Антон Птушкин.

Анастасия Ивлеева кадр шоу "Орел и решка"

По словам Ивлеевой, именно популярность в Instagram помогла попасть ей на телевидение.

Как известно, в феврале 2019 года Анастасии Ивлеевой запретили въезд на Украину сроком на три года: она нарушила закон при посещении Крыма в 2017 году. Как выяснилось, она въезжала туда с территории России, что запрещено украинским законодательством. По словам Анастасии, в Крым она летала отдыхать.

Настя Ивлеева instagram.com/_agentgirl_

Настя Ивлеева instagram.com/_agentgirl_

Настя Ивлеева instagram.com/_agentgirl_

К слову, в ноябре 2018 года въезжать в Украину запретили и мужу Ивлеевой рэперу Элджею. Распоряжение появилось через два дня после его концерта в Киеве. Ивлеева приезжала на это выступление.

Отметим, в своем Instagram Настя Ивлеева часто делится горячими фото:

Настя Ивлеева instagram.com/_agentgirl_

Настя Ивлеева instagram.com/_agentgirl_

Настя Ивлеева instagram.com/_agentgirl_

Настя Ивлеева instagram.com/_agentgirl_

Настя Ивлеева instagram.com/_agentgirl_

Настя Ивлеева instagram.com/_agentgirl_

Настя Ивлеева instagram.com/_agentgirl_

Настя Ивлеева instagram.com/_agentgirl_

Настя Ивлеева instagram.com/_agentgirl_

Настя Ивлеева instagram.com/_agentgirl_

Настя Ивлеева instagram.com/_agentgirl_

Настя Ивлеева instagram.com/_agentgirl_

Настя Ивлеева instagram.com/_agentgirl_

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как изменились ведущие знаменитого тревел-шоу "Орел и решка" за 9 лет с момента выхода передачи.

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