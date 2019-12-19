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19 декабря • обновлено в 11:39
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"Наставил рога жена": Харламова разгромили за фото со звездной блондинкой

2.2т
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Российского комика Гарика Харламова и певицу Глюкозу (Наталью Ионову) разгромили в сети за совместное фото.

Так, соответствующий снимок опубликовала на своей странице в Instagram Наталья. На нем они мило обнимались с Гариком.

Наталья Ионова и Гарик Харламов

Наталья Ионова и Гарик Харламов

Фото: instagram/glukozamusic

"Какой же крутой фильм мы вчера посмотрели. Мокьюментари — конкретный гон, но все по-серьезному! Спасибо за этого героя, Гарюня!" — написала Ионова. На что Харламов ей ответил: "Спасибо, Наташа, что были".

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"Наставил рога жена": Харламова разгромили за фото со звездной блондинкой

Отметим, что в комментариях к публикации пользователи сети накинулись на Гарика за то, что он якобы наставил рога жене — актрисе Кристине Асмус.

"Наставил рога жена": Харламова разгромили за фото со звездной блондинкой
"Наставил рога жена": Харламова разгромили за фото со звездной блондинкой
"Наставил рога жена": Харламова разгромили за фото со звездной блондинкой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жену Гарика Харламова Кристину Асмус заподозрили в романе с сыном певца Олега Газманова Радионом. Подробности читайте здесь.

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Автор
Кристина Долматова
Персоны
Наташа Ионова (Глюк’оZа) Гарик Харламов
Место
Россия
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