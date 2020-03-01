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1 марта • обновлено в 06:15
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Самбурская из "Универа" празднует день рождения: как начинала карьеру и как изменилась

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Российская актриса Настасья Самбурская, известная как Кристина из сериала "Универ", 1 марта отмечает свой день рождения.

Так, ей исполняется 33 года. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает узнать, как начиналась карьера звезды и вспомнить самые горячие образы артистки (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Настасья Самбурская

Настасья Самбурская

instagram.com/samburskaya

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Настасья Самбурская родилась 1 марта 1987 года в Приозерске Ленинградской области России.

Настасья жила в неполной семье, ее воспитывала мама. По некоторым данным, отца Самбурской осудили, когда девочка была еще маленькой.

Кроме того, у Настасьи есть брат. В СМИ ходили слухи, что он связан с наркотиками, но актриса опровергла эти домыслы. Тем не менее, сегодня актриса порвала связь со своей семьей.

Настасья Самбурская

Настасья Самбурская

instagram.com/samburskaya

После 9-го класса будущая актриса отучилась на парикмахера. В тот момент она поняла, что провинция – не для нее и решила поступить в Москве.

В столице Настасья Самбурская попала в мастерскую Сергея Голомазова в ГИТИСе. После получения диплома в 2010 году она пошла в Театр на Малой Бронной, в котором проработала до весны 2019 года.

Настасья Самбурская

Настасья Самбурская

instagram.com/samburskaya

Карьера киноактрисы Самбурской началась в 2008 году, когда ее пригласили в мелодраматический сериал "Обручальное кольцо".

Далее последовали роли в сериалах "Детективы", "Амазонки", а в 2011 году она получила роль Кристины Соколовской в сериале "Универ. Новая общага" на телеканале ТНТ.

Настасья Самбурская в сериале "Универ"

Настасья Самбурская в сериале "Универ"

instagram.com/samburskaya

Настасья Самбурская в сериале "Универ"

Настасья Самбурская в сериале "Универ"

instagram.com/samburskaya

"Универ" принес Настасье Самбурской не только популярность у мужских журналов, но и бурный карьерный рост. Сегодня она снимается в кино, играет в театре, поет, появляется на обложках журналов, является ведущей проектов на телевидении России.

В своем Инстаграм Настасья Самбураская часто делится провокационными фото.

Настасья Самбурская

Настасья Самбурская

instagram.com/samburskaya

Настасья Самбурская

Настасья Самбурская

instagram.com/samburskaya

Настасья Самбурская

Настасья Самбурская

instagram.com/samburskaya

Настасья Самбурская

Настасья Самбурская

instagram.com/samburskaya

Настасья Самбурская

Настасья Самбурская

instagram.com/samburskaya

Настасья Самбурская

Настасья Самбурская

instagram.com/samburskaya

Настасья Самбурская

Настасья Самбурская

instagram.com/samburskaya

Настасья Самбурская

Настасья Самбурская

instagram.com/samburskaya

Настасья Самбурская

Настасья Самбурская

instagram.com/samburskaya

Настасья Самбурская

Настасья Самбурская

instagram.com/samburskaya

Настасья Самбурская

Настасья Самбурская

instagram.com/samburskaya

Настасья Самбурская

Настасья Самбурская

instagram.com/samburskaya

Настасья Самбурская

Настасья Самбурская

instagram.com/samburskaya

Настасья Самбурская

Настасья Самбурская

instagram.com/samburskaya

Настасья Самбурская

Настасья Самбурская

instagram.com/samburskaya

Как писал OBOZREVATEL, ранее Настасья Самбурская заявила, что хотела бы уехать из России на полгода, чем вызвала возмущение у своих поклонников.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Автор
Алина Мельник
Персона
Настасья Самбурская
Место
Россия
Теги
день рождения актриса люди шоу-бизнес шоу звезды кино сериал
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