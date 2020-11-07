Наследство умершего Жванецкого достанется молодой жене и детям – СМИ

Наследство известного российского писателя-сатирика украинского происхождения Михаила Жванецкого, который умер 6 ноября, достанется его молодой жене Наталье и детям.

По информации издания "Комсомольская правда", имущество артиста оценивается в сумму более 100 миллионов рублей. И вся собственность сатирика перейдет его молодой жене Натальи и их общему ребенку, 25-летнему сыну Дмитрию Жванецкого.

Стоит отметить, что у Жванецкого также есть двое сыновей и три дочери, рожденных вне брака. Однако тесных связей артист ни с кем из них не поддерживал.

К слову, женат Жванецкий был лишь один раз. Единственный брак юмориста длился с 1954 по 1964 годы и завершился после того, как финансовое положение супругов улучшилось.

"Я всего два раза был женат. Один раз это было очень давно, когда я еще работал с Райкиным. Но тогда не получилось – жена не захотела терпеть мои разъезды. А вот потом, то есть сейчас, кажется, получилось. Мне очень хорошо. Я даже, грубо говоря, счастлив" – рассказывал Жванецкий в одном из интервью.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе из-за смерти Жванецкого объявили траур.