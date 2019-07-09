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"Наследие для животных": Алибасов объяснил скандал вокруг завещания

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Российский продюсер Бари Алибасов, который недавно отравился жидкостью для прочистки труб "Крот", впервые прокомментировал информацию о лишение сына наследства.

Он написал в официальном Instagram-аккаунте, что это фейк, хотя касательно завещания действительно существуют некоторые разногласия.

"По интернету гуляет фальшивка, будто я лишил сына наследства из-за конфликта на телешоу! Чушь какая-то. Мой сын Бари Алибасов-младший был и остается моим единственным наследником всего движимого и недвижимого имущества и накоплений", – подчеркнул Алибасов.

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По словам продюсера, эти данные отражены в его завещании. При этом Алибасов признался, что у него с сыном, как и в любой обычной семье, не обходится без ссор.

"Между нами возникают конфликты, большие и малые, но они никак не влияют на целостность нашей семьи. Есть и разногласия, но они всегда преодолимы. По большей части, я горжусь своим сыном", – резюмировал Алибасов, попросив журналистов уточнять такие вопросы именно у него.

По интернету гуляет фальшивка, будто я лишил сына наследства из-за конфликта на теле-шоу! Чушь какая-то. Мой сын Бари Алибасов-младший был и остается моим единственным наследником всего движимого и недвижимого имущества и накоплений. Это отражено и в моем завещании. Между нами, как и в любой семье, возникают конфликты, большие и малые, но они никак не влияют на целостность нашей семьи. Есть и разногласия, но они всегда преодолимы. По большей части я горжусь своим сыном. Очень прошу уважаемых журналистов учитывать мое мнение при написании публичных текстов. #бариалибасов #алибасов #нана #яинана #группанана

Публикация от Б.Алибасов+НАНА (@alibasov_nana)

Напомним, в начале июня СМИ распространили информацию, будто Алибасов в реанимации переписал завещание. Утверждалось, что группу "На-На" он назвал правообладателями творческого наследия, а сыну оставил элитную недвижимость.

Однако после этого появились другие данные. Будто продюсер серьезно поскандалил с сыном и якобы обвинил в том, что тот наживался на трагедии. А имущество грозился "отдать приютам для животных".

Как сообщал OBOZREVATEL,:

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Персона
Бари Алибасов
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес скандалы
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