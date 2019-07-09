"Наследие для животных": Алибасов объяснил скандал вокруг завещания

Российский продюсер Бари Алибасов, который недавно отравился жидкостью для прочистки труб "Крот", впервые прокомментировал информацию о лишение сына наследства.

Он написал в официальном Instagram-аккаунте, что это фейк, хотя касательно завещания действительно существуют некоторые разногласия.

"По интернету гуляет фальшивка, будто я лишил сына наследства из-за конфликта на телешоу! Чушь какая-то. Мой сын Бари Алибасов-младший был и остается моим единственным наследником всего движимого и недвижимого имущества и накоплений", – подчеркнул Алибасов.

По словам продюсера, эти данные отражены в его завещании. При этом Алибасов признался, что у него с сыном, как и в любой обычной семье, не обходится без ссор.

"Между нами возникают конфликты, большие и малые, но они никак не влияют на целостность нашей семьи. Есть и разногласия, но они всегда преодолимы. По большей части, я горжусь своим сыном", – резюмировал Алибасов, попросив журналистов уточнять такие вопросы именно у него.

Напомним, в начале июня СМИ распространили информацию, будто Алибасов в реанимации переписал завещание. Утверждалось, что группу "На-На" он назвал правообладателями творческого наследия, а сыну оставил элитную недвижимость.

Однако после этого появились другие данные. Будто продюсер серьезно поскандалил с сыном и якобы обвинил в том, что тот наживался на трагедии. А имущество грозился "отдать приютам для животных".

Как сообщал OBOZREVATEL,:

4 июня российский продюсер Бари Алибасов отравился средством для прочистки труб. Его в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в Москве.

В СМИ 5 июня появилась информация, будто он умер в институте имени Склифосовского в Москве, однако позже ее опровергли.

Его сестра заявляла, что отравил продюсера намеренно кто-то из членов семьи жены.

17 июня артиста выписали из больницы, после чего он начал активно давать комментарии СМИ.

Еще одним скандалом стали выводы экспертов, что Алибасов инсценировал отравление для пиара своей группы.

В ответ на нападки продюсер прошел повторную экспертизу в другой клинике и обнародовал данные обследования.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!