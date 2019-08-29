"Наслаждение для глаз!" Дорофеева восхитила сеть соблазнительным снимком

Украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева взбудоражила сеть откровенным фото.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в черном откровенном белье, продемонстрировав подтянутую фигуру. Свой образ Дорофеева дополнила полупрозрачной бежевой накидкой.

"Как бы там ни было, я хороша", — написала певица.

Надя Дорофеева Фото из Instagram

Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

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Поклонники пришли в восторг от новой публикации Дорофеевой. Они засыпали ее комплиментами.

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Соблазнительная Надя Дорофеева Фото из Instagram

Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Соблазнительная Надя Дорофеева Фото из Instagram

Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Надя Дорофеева похвасталась снимком в бикини, который произвел фурор в сети.

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