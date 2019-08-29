"Наслаждение для глаз!" Дорофеева восхитила сеть соблазнительным снимком

Украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева взбудоражила сеть откровенным фото.
Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в черном откровенном белье, продемонстрировав подтянутую фигуру. Свой образ Дорофеева дополнила полупрозрачной бежевой накидкой.
"Как бы там ни было, я хороша", — написала певица.
Надя Дорофеева
Фото из Instagram
Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Поклонники пришли в восторг от новой публикации Дорофеевой. Они засыпали ее комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие соблазнительные фото Нади Дорофеевой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Надя Дорофеева засветила грудь
Фото из Instagram
Соблазнительная Надя Дорофеева
Фото из Instagram
Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Соблазнительная Надя Дорофеева
Фото из Instagram
Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Надя Дорофеева похвасталась снимком в бикини, который произвел фурор в сети.
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