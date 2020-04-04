Участница реалити Нового канала "Від пацанки до панянки" Сабина Шейко раскрыла жуткую правду о своей жизни. Так, она заявила, что четыре раза подверглась сексуальному насилию и была вынуждена сделать аборты.

Она добавила, что никому не говорила о случившемся, пишет издание "Факты".

Сабина Шейко

"Меня насиловали четыре раза. И столько же пришлось сделать абортов. Впервые это произошло, когда мне было 16 лет, и я, честно говоря, не знаю, кто это сделал. Я переехала тогда в Днепропетровск, чтобы начать самостоятельную жизнь, устроиться на работу. Там познакомилась с девушкой и пошла к ней домой на кофе. Кофе — это последнее, что помню. Проснулась я у каких трамвайных путей. А через некоторое время поняла, что беременна", - сказала девушка.

Сабина Шейко

Она отметила, что ее посещали мысли о суициде.

"Никому не сказала. Маме открылась уже после того, как сделала аборт. Признаюсь, не хотела после того случая жить, впервые задумалась о самоубийстве. Но меня спасли мысли, что я еще слишком молода, что в этой жизни ничего не видела и не достигла", - добавила Шейко.

Как ранее писал OBOZREVATEL, участница реалити Нового канала "Від пацанки до панянки" Виктория Кошутина рассказала, как чуть не довела до самоубийства младшую сестру.

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